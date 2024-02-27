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Bloomberg: Россия в прошлом году получила товары из Евросоюза на 450 млн евро. В том числе благодаря Армении

Bloomberg: Россия в прошлом году получила товары из Евросоюза на 450 млн евро. В том числе благодаря Армении

За девять месяцев 2023 года стоимость полученных Россией из Евросоюза подсанкционных технологий, которые могут быть использованы в войне, составила 450 миллионов евро. Почти четверть товаров поступила напрямую из европейских стран, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников и данные о торговых потоках.

Издание не уточняет, что конкретно относится к подсанкционным товарам, которые оно называет «высокоприоритетными». После начала войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные, объем торговли этими товарами между Евросоюзом и Россией снизился. Однако вместе с этим экспорт тех же товаров из европейских государств в третьи страны резко вырос. Через них же Россия получила те товары, которые поступили не напрямую из Европы.

Среди стран, участвовавших в поставках в обход санкций, Bloomberg называет Турцию, ОАЭ, Сербию и Китай, а также соседствующие с Россией Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Кроме того, по словам одного из собеседников издания, торговые данные свидетельствуют, что часть подсанкционных товаров производили дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских компаний, работающие за рубежом. После этого они экспортировали их в Россию — также через третьи страны.

Киевская школа экономики подсчитала, что с января по октябрь 2023 года Россия импортировала «боевых товаров» на сумму 8,77 миллиарда долларов. Список этих товаров аналогичен «высокоприоритетным» товарам Евросоюза, пишет Bloomberg.

Представители Еврокомиссии на запрос о комментарии изданию не ответили.

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