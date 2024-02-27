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Хуситы нанесли удар по подводным кабелям связи в Красном море

Хуситы нанесли удар по подводным кабелям связи в Красном море

Четыре подводных кабеля связи были повреждены хуситами в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Об этом сообщает израильская газета Globes.

По данным издания, речь идет о кабелях компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Повреждения привели к серьезным перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии.

По оценкам специалистов, нанесенный ущерб значителен, но не критичен, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, связывающие Азию, Африку и Европу – они не пострадали. Ремонт может занять не менее восьми недель и будет сопряжен с риском атак хуситов. Телекоммуникационные операторы будут вынуждены искать компании, которые согласятся выполнить ремонтные работы и, возможно, заплатят им высокую премию за риск.

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