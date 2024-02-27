Макрон призвал Европу подготовиться к нападению со стороны России |
Шольц отказал Украине в поставках ракет Taurus |
Иран настаивает на уничтожении мировых запасов ядерного оружия |
Наступил «су чершенбеси» |
В Швеции заговорили о немедленных поставках истребителей Gripen в Украину |
Франция готовит армянских солдат к боям в горных условиях |
Орбан отказался встать во время минуты молчания в память о Навальном в парламенте, назвав политика «шовинистом» |
Ильхам Алиев: Наша армия провела операции, которые считались невозможными |
26 февраля объявили в Майами-Дейд Днем памяти Ходжалы |
Главное Мир

Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину

Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил по итогам встречи европейских лидеров в Париже о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большей дальности. Он также сказал, что в будущем не следует исключать отправки западных сухопутных войск для борьбы с российской армией.

«Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, — заявил Макрон. — Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе».

По словам Эммануэля Макрона, в рамках новой коалиции Киеву планируется поставлять ракеты средней и большой дальности.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о возможной поставке в Украину французских истребителей Mirage и заявил, что Париж в настоящее время не ведет переговоров по этому вопросу.

Теги:
Из этой рубрики
Буданов входил в элитное подразделение ЦРУ
Мир

Буданов входил в элитное подразделение ЦРУ

2024/02/27, 10:47
Вальс предателей под «армянский» дудук
Мир

Вальс предателей под «армянский» дудук

2024/02/27, 10:05
Макрон призвал Европу подготовиться к нападению со стороны России
Мир

Макрон призвал Европу подготовиться к нападению со стороны России

2024/02/27, 09:50
Хуситы нанесли удар по подводным кабелям связи в Красном море
Мир

Хуситы нанесли удар по подводным кабелям связи в Красном море

2024/02/27, 09:23
Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину
Мир

Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину

2024/02/27, 09:07
Байдену грозит отстранение от власти
Мир

Байдену грозит отстранение от власти

2024/02/27, 00:48
Иран настаивает на уничтожении мировых запасов ядерного оружия
Мир

Иран настаивает на уничтожении мировых запасов ядерного оружия

2024/02/27, 00:45
Хуситы повредили подводные кабели
Мир

Хуситы повредили подводные кабели

2024/02/27, 00:32
Детей в США изгоняют из соцсетей
Мир

Детей в США изгоняют из соцсетей

2024/02/26, 23:54