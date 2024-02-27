Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину

165 Просмотров

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил по итогам встречи европейских лидеров в Париже о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большей дальности. Он также сказал, что в будущем не следует исключать отправки западных сухопутных войск для борьбы с российской армией.

«Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, — заявил Макрон. — Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе».

По словам Эммануэля Макрона, в рамках новой коалиции Киеву планируется поставлять ракеты средней и большой дальности.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о возможной поставке в Украину французских истребителей Mirage и заявил, что Париж в настоящее время не ведет переговоров по этому вопросу.