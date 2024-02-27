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Главное Мир

Хуситы повредили подводные кабели

Хуситы повредили подводные кабели

Хуситы вывели из строя четыре подводных кабеля. В связи с этим возникает серьезное нарушение связи между Европой и Азией. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что за последние месяцы были выведены из строя четыре подводных кабеля связи между Саудовской Аравией и Джибути.

В издании отмечают, что, вероятно, данные действия стали следствием атак йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.

«Успешное поражение четырех кабелей, которые, как считают, принадлежат к системам AAE-1, Seacom, EIG и TGN, знаменует серьезное нарушение связи между Европой и Азией», – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что больше всего пострадают страны Персидского залива и Индия.

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