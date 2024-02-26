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Украина получила от Германии снаряды, дроны и многое другое

Украина получила от Германии снаряды, дроны и многое другое

Германия сегодня, 26 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву партию артиллерийских боеприпасов. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

Отмечается, что Украина получила 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Что еще вошло в список помощи:

4 машины разминирования WISENT 1;
3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
250 наборов для разминирования;
10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;
22 системы обнаружения и подавления против дронов;
12 терминалов SatCom;
4 автомобиля для охраны границы.

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