Украина получила от Германии снаряды, дроны и многое другое

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Германия сегодня, 26 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву партию артиллерийских боеприпасов. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

Отмечается, что Украина получила 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Что еще вошло в список помощи:

4 машины разминирования WISENT 1;

3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

250 наборов для разминирования;

10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;

22 системы обнаружения и подавления против дронов;

12 терминалов SatCom;

4 автомобиля для охраны границы.