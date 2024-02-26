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Сырский разрабатывает два варианта плана боев

Сырский разрабатывает два варианта плана боев

Без помощи со стороны США Украине будет сложно добиться каких-либо новых успехов на фронте этого года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

По словам главы государства, Украина сможет подготовить людей, но задержка с поставками боеприпасов и вооружения для бригад может повлиять на общую картину войны.

По этой причине главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два плана дальнейших действий. Если Украина получит помощь от США, военные будут работать над тем, чтобы оттеснить армию России. Но если этого не произойдет, Украине придется сосредоточиться исключительно на обороне.

Зеленский заявил, что говорил о пакете помощи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого разговора «испытал оптимизм».

«Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши солдаты и мирные жители», – отметил президент.

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