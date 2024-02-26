Савельев: События в Ходжалы сложно назвать иначе, чем геноцид

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Я горячо надеюсь, что резня в Ходжалы получит адекватную оценку мирового сообщества, а все военные преступники, причастные к гибели детей, женщин и стариков в Ходжалы, будут наказаны по закону.

Об этом заявил руководитель российско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

«Сегодня азербайджанский народ получает самые искренние и глубокие соболезнования в связи с годовщиной трагических событий в Ходжалы. Ведь сколько бы лет не минуло с этой черной даты в календаре человеческой памяти, безвинная кровь, которой была залита азербайджанская земля, не может быть забыта. Она всегда будет взывать к нашей памяти», – сказал российский депутат, которого цитирует «Азертадж».

Дмитрий Савельев отметил, что 2022 год стал эпохальным в истории Азербайджана.

«Территориальная целостность суверенного государства была безоговорочно восстановлена. Но справедливость для жертв трагедии в Ходжалы не восстановлена до сих пор. Эти страшные события не получили однозначной оценки мирового сообщества. События в Ходжалы сложно назвать иначе, чем геноцид, но многие международные организации уделяют избыточное внимание фейкам, на коленке состряпанным по западным методичкам «на злобу дня», но не замечают документально подтвержденных фактов, одним из которым является трагедия в Ходжалы», – добавил он.

Депутат выразил надежду, что «время и усилия братского азербайджанского народа, смогут переломить эту ситуацию и резня в Ходжалы получит наконец адекватную оценку мирового сообщества, а все военные преступники, причастные к гибели детей, женщин и стариков в Ходжалы, будут наказаны по закону».