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Российский эксперт: Азербайджан полностью свободен от любых оккупантов

Российский эксперт: Азербайджан полностью свободен от любых оккупантов

Справедливость для Ходжалы, которую сегодня все мы требуем – это прежде всего дань памяти невинным гражданским жертвам.

Об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко.

«Сегодня друзья Азербайджана, да просто люди доброй воли, тот, кто не занимает какую-то ангажированную позицию, высказывает слова сочувствия скорби и разделяет справедливые требования о поиске и наказании армянских военных преступников, жертвами которых в ходе чудовищной резни стало мирное население – дети, старики, раненные в Ходжалы. Справедливость для Ходжалы, которую сегодня все мы требуем – это, прежде всего, дань памяти невинным гражданским жертвам. Они стали жертвами чудовищной политики тогдашней Армении, которая выдвинула территориальные претензии, выступила инициатором развала Советского союза и спровоцировала вот этот многолетний, кровавый, беспрецедентный в современной истории конфликт», – приводит «Азертадж» слова политолога.

И.Коротченко подчеркнул, что справедливость в Азербайджане восторжествовала: «Вместе с тем мы с удовлетворением отмечаем, что справедливость в части, касающейся восстановления территориальной целостности Азербайджана и суверенитета восторжествовала благодаря итогам Второй Карабахской войны, а также благодаря антитеррористическим мероприятиям, проведенным в 2023 году. Сегодня Азербайджан полностью свободен от любых оккупантов. Страна эффективно быстро развивается, залечиваются раны войны, принята масштабная программа возвращения вынужденных переселенцев. Современный Азербайджан, я убежден в этом, покарает всех тех преступников, которые совершили чудовищный акт геноцида в Ходжалы».

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