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В Зальцбурге скорбят по погибшим в Ходжалы (фото)

В Зальцбурге скорбят по погибшим в Ходжалы (фото)

В «Азербайджанском доме» в австрийском городе Зальцбурге было организовано мероприятие, приуроченное к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В течение дня в уголке, посвященном жертвам Ходжалинского геноцида, были выставлены книги, брошюры и информационные материалы, а также демонстрировались видеоролики о трагедии.

Помимо членов азербайджанской и турецкой диаспоры, в мероприятии также приняли участие представители местной общественности.

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