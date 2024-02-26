В Зальцбурге скорбят по погибшим в Ходжалы (фото)

В «Азербайджанском доме» в австрийском городе Зальцбурге было организовано мероприятие, приуроченное к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.
В течение дня в уголке, посвященном жертвам Ходжалинского геноцида, были выставлены книги, брошюры и информационные материалы, а также демонстрировались видеоролики о трагедии.
Помимо членов азербайджанской и турецкой диаспоры, в мероприятии также приняли участие представители местной общественности.