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«Укрепит безопасность». Шольц высказался о вступлении Швеции в НАТО

"Укрепит безопасность". Шольц высказался о вступлении Швеции в НАТО

Вступление Швеции в Североатлантический альянс укрепит союз и безопасность Европы и мира. Такую точку зрения высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава правительства ФРГ приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приёме Швеции в НАТО. По его словам, то, что путь Швеции к вступлению в альянс теперь свободен — это победа для всех государств — членов НАТО.

«Данное решение укрепляет наш оборонительный союз и, следовательно, безопасность Европы и мира», — отметил он в посте, которым поделился в социальной сети X.

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