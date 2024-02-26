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Орбан обвинил покойного Навального в шовинизме

Орбан обвинил покойного Навального в шовинизме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и представители правящей партии ФИДЕС отказались встать во время минуты молчания в венгерском парламенте, объявленной 26 февраля в память об Алексее Навальном.

В начале заседания венгерского парламента оппозиционный депутат Бенце Тордай попросил всех встать в память о Навальном. Однако Орбан, депутаты правящей партии, а также министры его правительства остались сидеть.

Комментируя свой отказ, Орбан заявил, что «шовинистов не уважают в венгерском парламенте». «Мы не станем чтить того, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны. В остальном пусть земля ему будет пухом», — цитирует Орбана венгерское издание Telex.

Премьер также поблагодарил представителей правящей партии за то, что они «сохранили хладнокровие» в реакции на убийство Навального.

Бенце Тордай заявил, что сожалеет о реакции Орбана и правящей коалиции, назвав это «позором».

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