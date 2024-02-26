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Туск считает «зерновую ссору» между Украиной и Польшей «самым большим идиотизмом в истории»

Туск считает "зерновую ссору" между Украиной и Польшей "самым большим идиотизмом в истории"

Ссора между Украиной и Польшей из-за «зернового вопроса» стала бы самым большим идиотизмом в истории взаимоотношений двух стран. Необходимо найти решение проблемы.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Польши Дональда Туска в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам Туска, сейчас нет дефицита польско-украинских отношений, но есть «критический момент», который касается экспорта украинской агропродукции в Польшу и другие страны Евросоюза без пошлин.

Польский премьер рассказал, что сохранение действующих правил украинского экспорта является неприемлемым для сотен тысяч фермеров.

Он отметил, что две страны должны найти такое решение, которое устроит Украину, но в то же время не навредит польским фермерам.

«Я очень надеюсь на понимание. Надеюсь, что украинские политики откажутся от иногда ненужных эмоциональных комментариев. Понятно, что это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, что могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения по этому делу, то это был бы самый большой идиотизм в истории наших народов», – добавил премьер.

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