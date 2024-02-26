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26 февраля объявили в Майами-Дейд Днем памяти Ходжалы

26 февраля объявили в Майами-Дейд Днем памяти Ходжалы

В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы.

Соответствующую декларацию подписали мэр Даниэлла Левин Кава и председатель Совета комиссаров округа Оливер Г.Гилберт III, сообщает «Репорт».

В документе отмечается, что в ночь на 26 февраля 1992 года в результате резни, учиненной армянскими бандформированиями в азербайджанском городе Ходжалы, погибло более 600 мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков. Также подчеркивается, что авторитетные международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, назвали эту трагедию крупнейшей резней в регионе.

Авторы декларации отметили, что азербайджанцы, проживающие в округе Майами-Дейд, штат Флорида, и во всем мире, ежегодно чтят память жертв Ходжалы.

Документ был представлен председателю действующей в Майами с 2006 года Азербайджано-американской культурной ассоциации Тохфе Эминовой.

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