Марков: Пашинян с Макроном организуют заговор против России

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Замораживание членства Армении в ОДКБ, о котором объявил премьер Никол Пашинян, это не радикальный шаг. Хотя бы потому, что фактическая заморозка произошла уже раньше, и несколько месяцев Армения не принимает участие ни в мероприятиях ОДКБ, ни во встречах на высоком уровне.

Об этом на страницах издания Publico написал российский политолог Сергей Марков

«С другой стороны, в секретариат ОДКБ никакое заявление пока от Армении не поступало. То есть пока эта заморозка на деле и на словах, но еще не носит юридического характера.

Заморозка отношений – это тактика тысячи мелких шагов, которую сейчас реализует Пашинян в отношении России. Именно эта тактика реализуется сегодня и Западом против России в связи с украинским кризисом и считается очень успешной.

Тактика тысячи мелких шагов используется, когда у противника есть некий очень серьезный козырь. Например, если говорить про украинский кризис с точки зрения Запада, такой козырь – это возможность использования тактического ядерного оружия Россией. С точки зрения Пашиняна, таким козырем является возможность призыва России к населению Армении убрать от власти антироссийское руководство во главе с Пашиняном, которое ведёт Армению к катастрофе», – уверен Марков.

«Тактику тысячи мелких шагов Пашинян сформировал, по всей видимости, совместно c французским президентом Макроном. Франция является сейчас главным союзником Пашиняна, и по сути дела, Пашинян с Макроном организуют заговор против России и против народа Армении.

Народ Армении против такой политики Пашиняна. Население Армении в основном пророссийское, хотя и считает Россию виновной в своём поражении во Второй карабахской войне, когда армия Азербайджана на голову разгромила армию Армении, а через три года установила полный контроль над Карабахом. Россия в этом никак не помешала Баку. Поэтому армянское население считает виновной Россию, но ещё больше считает виновными в этом себя и своё политическое руководство, в том числе и Пашиняна, и всех его оппонентов», – заявляет политолог.

«Если Пашинян во многом осмысливает реальность в темпах этой карабахской войны и её провала, то армянский народ, как это очень часто бывает, оценивает ситуацию с точки зрения вековой перспективы, понимая, что Россия неоднократно спасала Армению, в том числе от резни Персидской империи. Российская империя во многом поселила армян на этих территориях, где они сейчас живут, и именно через Россию армяне во многом реализовались. Поэтому население Армении думает просто: если порвём сейчас с Россией и уйдём к Франции, то Франция нас не защитит, и мы останемся лицом к лицу с Турцией и Азербайджаном, а тогда катастрофа может ожидать армянский народ.

Пашинян же боится и не может делать каких-то радикальных шагов по разрыву с Россией, поэтому пользуется тактикой тысячи мелких шагов. Цель его, без сомнения, не столько разорвать отношения с Россией, сколько стать главным союзником Запада. Не сделать Россию врагом, но сделать Запад другом. Этого хочет Пашинян, и это было бы нормально, но – невозможно», – уверен он.