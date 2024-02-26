Эрсин Татар скорбит по убитым в Ходжалы

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Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар отдал дань памяти жертвам Ходжалинского геноцида.

Как сообщает сайт президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Эрсин Татар подчеркнул, что со дня Ходжалинского геноцида, произошедшего 26 февраля 1992 года, минуло 32 года, однако это событие никогда не будет забыто.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра напомнил, что в ночь Ходжалинской резни, ставшей черным пятном в истории человечества, 613 азербайджанцев, в том числе старики, женщины и дети, были зверски убиты армянскими националистами, сотни людей пропали без вести и еще больше людей были взяты в плен.

Отметив, что с уважением чтит память людей, ставших жертвами Ходжалинского геноцида, президент Эрсин Татар подчеркнул, что правда о трагедии будет доведена до международной общественности при поддержке Турции и всего тюркского мира. Президент отметил усилия, которые предпринимаются для того, чтобы продемонстрировать миру единство тюрков.