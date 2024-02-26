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Тамаш Шуйок стал президентом Венгрии

Тамаш Шуйок стал президентом Венгрии

Парламент Венгрии назначил председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом республики, передает Index.hu.

За Шуйока проголосовали 134 парламентария, пять выступили против. Всего голосовали 146 депутатов, но семь голосов признали недействительными.

Он сменил Каталину Новак, отставку которой парламент также принял 26 февраля. Новак объявила об уходе с поста 10 февраля, взяв ответственность за помилование заключенного, осужденного за преступление на почве педофилии. После этого в стране назрел политический кризис. Оппозиция призывала в том числе к отставке премьер-министра страны Виктора Орбана.

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