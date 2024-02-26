Венгрия призвала возобновить деятельность Азербайджана в ПАСЕ

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22 февраля глава делегации Национальной ассамблеи Венгрии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жолт Немет направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу по поводу резолюции № 2527, принятой относительно нератификации полномочий делегации азербайджанского парламента в ПАСЕ.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в письме выражена обеспокоенность принятием этой резолюции.

Глава венгерской делегации призвал председателя ПАСЕ предпринять решительные шаги совместно с политическими группами и позволить азербайджанской парламентской делегации немедленно вернуться к работе в Парламентской ассамблее. Было признано желательным, чтобы это произошло уже на апрельской сессии ПАСЕ. Немет выразил уверенность, что такой шаг позволит Азербайджану пригласить спикеров Совета Европы в страну и организовать их визит, а также пригласить Парламентскую ассамблею для наблюдения за очередными парламентскими выборами, которые пройдут в стране.

В заключительной части письма говорится: «В свете вышеизложенного еще раз выражаю наше несогласие с принятой на зимней сессии резолюцией № 2527, предлагаю свою поддержку и поддержку своих коллег с целью приложения стабильных усилий по возвращению азербайджанской делегации в Парламентскую ассамблею».