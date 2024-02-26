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ВСУ уничтожили вражеские квадроциклы (видео)

ВСУ уничтожили вражеские квадроциклы (видео)

Россия на Запорожском направлении пытается перемещать личный состав малыми пехотными группами на бронетехнике, а также на скоростных квадроциклах, однако несет потери. В частности, на этой неделе на этом направлении Силы обороны Украины уничтожили 10 квадроциклов вражеских войск.

Об этом сообщил бригадный генерал – командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

«Погода такая, возможно, и разрешает. А Силы обороны Украины – нет», – сказал командующий.

Военный также показал видео, на котором зафиксировано, как украинские бойцы пресекли попытки замены личного состава россиян с использованием квадроцикла.

Он добавил, что еще одно транспортное средство врага было уничтожено сбросами с БПЛА.

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