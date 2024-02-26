Грузинская газета проинформировала свою аудиторию о геноциде в Ходжалы

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В популярной грузинской газете Sakartvelos Respublika опубликована статья ученого-историка, профессора Гурама Мархулиа «Ходжалинский геноцид – трагедия ХХ века». Статья посвящена 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Статья открывается высказываниями великого лидера Гейдара Алиева о сути Ходжалинского геноцида. В ней также приводятся заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева о Ходжалинской трагедии, сообщает «Азертадж».

Автор отмечает, что резня в Ходжалы, которую можно сравнить с массовыми убийствами в Хатыни, Лидице, Орадуре-сюр-Глане, является одним из самых ужасных актов геноцида в мировой истории не только из-за жестокого убийства мирных жителей азербайджанского города, но и из-за пыток невинных людей, и что Ходжалинская трагедия навсегда останется в нашей памяти.

Профессор Гурам Мархулия особо подчеркивает, что 15 октября прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял в Ходжалы Государственный флаг Азербайджанской Республики, и напоминает, что город был очищен от сепаратистов 19-20 сентября 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе. Развевающийся в Ходжалы Государственный флаг Азербайджана еще раз демонстрирует, что кровь жертв Ходжалинской трагедии не осталась неотомщенной.

В статье приводится страшная статистика событий в Ходжалы, сообщается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры совершили геноцид азербайджанского народа, убив 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. В плен попали 1275 мирных жителей, судьба 150 из них до сих пор неизвестна, 475 человек стали инвалидами. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. В публикации указывается, что ответственность за Ходжалинский геноцид лежит на военно-политическом руководстве Армении того времени.

Автор подчеркивает, что в 1994 году по инициативе великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Милли Меджлис принял специальное постановление об объявлении 26 февраля Днем Ходжалинского геноцида и национального траура, в котором в деталях разъясняются причины произошедшего и называются виновники трагедии.

Далее в статье говорится, что в Хатаинском районе Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида установлен памятник «Крик матери», Фонд Гейдара Алиева последовательно осуществляет систематическую деятельность с целью донести до мира фактов о Ходжалинском геноциде. Из года в год успешные результаты показывает кампания «Справедливость к Ходжалы!», инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

Автор пишет, что в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года и завершившейся 10 ноября того же года, Азербайджанская армия разгромила вооруженные силы Армении и добилась победы, на поле боя отомстив за жертв Ходжалинского геноцида.

В заключение статьи отмечается, что азербайджанский народ никогда не забудет эту трагедию, а организаторы Ходжалинского геноцида должны понести заслуженное наказание.