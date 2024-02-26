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Главное Общество

5 человек пострадали в тяжелом ДТП в Билясуварском районе

5 человек пострадали в тяжелом ДТП в Билясуварском районе

В Билясуварском районе произошло ДТП.

На участке старой трассы Алят-Астара, проходящей через Билясуварский район, легковой автомобиль марки «Opel», которым управлял житель Билясуварского района Абишев Векилага Ахмедага оглу (1965 г.р.) съехал с дороги и перевернулся, уточняет АПА.

В результате ДТП водитель и 4 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу.

Отметим, что в этом направлении на дороге ведутся ремонтные работы.

По факту проводится расследование.

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