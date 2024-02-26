Шамиль Айрым: Турция не откроет границу с Арменией, пока не будут решены все проблемы между Азербайджаном и Арменией

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Турция не откроет границу с Арменией, пока не будут решены все проблемы между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил депутат Великого Национального Собрания Турции, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым в ходе выступления на церемонии в Анкаре, организованной Фондом дружбы Турция-Азербайджан и Великим национальным собранием Турции и посвященной 32-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает АПА.

Он отметил, что Армения должна внести изменения в свою Конституцию, в которой отражены ее территориальные претензии к Азербайджану и Турции, иначе мир с таким государством будет невозможен. По его словам, Азербайджан и Турция внимательно следят за этим процессом.

Ш. Айрым заявил также, что отношения между двумя странами углубились в соответствии с принципами, вытекающими из Шушинской декларации, подчеркнув, что объединение всего тюркского мира чрезвычайно важно.