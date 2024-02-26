«Азербайджан не забудет этого преступления». Полный текст выступления Алиева в Ходжалы |
Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО |
Шамиль Айрым: Турция не откроет границу с Арменией, пока не будут решены все проблемы между Азербайджаном и Арменией |
Путин заверил Эрдогана, что не будет затягивать с приездом в Турцию |
Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО |
Алиев: Возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида |
Алиев обратился к Армении и назвал единственный путь для этой страны |
Алиев: Отрицать Ходжалинский геноцид – бессовестно |
Навального договорились обменять за день до его убийства |
Главное Мир

В Италии прошла конференция, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида

В Италии прошла конференция, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида

В Сенате Италии прошла конференция, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Председатель итало-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Сенате Италии, сенатор Марко Скуррия, выступивший на конференции «Справедливость к Ходжалы: путь к миру», подчеркнул, что трагедия Ходжалы является одним из самых жестоких преступлений против человечности. По мнению Human Rights Watch эта трагедия стала самой крупной и ужасной резней в конфликте между Арменией и Азербайджаном, пишет «Азертадж».

Председатель комиссии по политике Европейского Союза в Сенате Италии, сенатор Джулиомария Терци Ди Сант’Агата отметил важность увековечивания памяти Ходжалинской трагедии во имя торжества международного права и справедливости. Он сообщил, что Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года определил резню мирного населения Ходжалы как «особо тяжкие действия, которые можно рассматривать как военные преступления или преступления против человечности».

Президент Итальянской федерации по правам человека, председатель итальянского Хельсинкского комитета профессор Антонио Станго заявил, что события в Ходжалы квалифицируются как преступление геноцида согласно международному праву, в том числе Конвенции о предотвращении и наказании за преступление геноцида.

Креативный директор Artcloud Network International Фабрицио Конти отметил, что участвовал в проектах реконструкции в освобожденных регионах Азербайджана и с большой болью узнал о резне в Ходжалы.

Профессор международного права Университета LUISS Наталино Ронзитти подчеркнул важность дачи юридической и политической оценки Ходжалинской трагедии.

Выступивший на конференции посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов рассказал о преступлениях геноцида в Ходжалы, совершенных армянами 32 года назад.

Теги:
Из этой рубрики
Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Мир

Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

2024/02/26, 19:55
В Италии прошла конференция, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида
Мир

В Италии прошла конференция, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида

2024/02/26, 18:34
Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО
Мир

Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО

2024/02/26, 18:28
Зеленский получил от болгарского премьера меч и попросил системы ПВО
Мир

Зеленский получил от болгарского премьера меч и попросил системы ПВО

2024/02/26, 18:22
Ситуация в Украине сложная, заявил Зеленский
Мир

Ситуация в Украине сложная, заявил Зеленский

2024/02/26, 18:09
Французы стали реже мыться и бриться, чтобы хватило денег на еду
Мир

Французы стали реже мыться и бриться, чтобы хватило денег на еду

2024/02/26, 18:00
В Тбилиси стартовала акция "Справедливость для Ходжалы"
Мир

В Тбилиси стартовала акция «Справедливость для Ходжалы»

2024/02/26, 17:55
На фоне протестов в Ливии был остановлен газопровод в ЕС
Мир

На фоне протестов в Ливии был остановлен газопровод в ЕС

2024/02/26, 17:42
Трюдо оговорился: Россия должна победить Украину
Мир

Трюдо оговорился: Россия должна победить Украину

2024/02/26, 16:23