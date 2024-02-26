В Италии прошла конференция, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида

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В Сенате Италии прошла конференция, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Председатель итало-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Сенате Италии, сенатор Марко Скуррия, выступивший на конференции «Справедливость к Ходжалы: путь к миру», подчеркнул, что трагедия Ходжалы является одним из самых жестоких преступлений против человечности. По мнению Human Rights Watch эта трагедия стала самой крупной и ужасной резней в конфликте между Арменией и Азербайджаном, пишет «Азертадж».

Председатель комиссии по политике Европейского Союза в Сенате Италии, сенатор Джулиомария Терци Ди Сант’Агата отметил важность увековечивания памяти Ходжалинской трагедии во имя торжества международного права и справедливости. Он сообщил, что Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года определил резню мирного населения Ходжалы как «особо тяжкие действия, которые можно рассматривать как военные преступления или преступления против человечности».

Президент Итальянской федерации по правам человека, председатель итальянского Хельсинкского комитета профессор Антонио Станго заявил, что события в Ходжалы квалифицируются как преступление геноцида согласно международному праву, в том числе Конвенции о предотвращении и наказании за преступление геноцида.

Креативный директор Artcloud Network International Фабрицио Конти отметил, что участвовал в проектах реконструкции в освобожденных регионах Азербайджана и с большой болью узнал о резне в Ходжалы.

Профессор международного права Университета LUISS Наталино Ронзитти подчеркнул важность дачи юридической и политической оценки Ходжалинской трагедии.

Выступивший на конференции посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов рассказал о преступлениях геноцида в Ходжалы, совершенных армянами 32 года назад.