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Алиев: Возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида

Алиев: Возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня мы здесь (в Ходжалы), и то, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости. Сегодня возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района. Его слова приводит «Азертадж».

«Азербайджанская армия является и профессиональной, и патриотичной, и умелой, и в то же время она проводит операции таким образом, что за короткий период времени были проведены операции, которые считались невозможными. Одна из них, а может, и главная – это Шушинская операция», – добавил глава государства.

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