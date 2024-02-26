Мы отомстили за Ходжалы

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26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент монумента жертвам Ходжалинского геноцида в самом поселке Ходжалы. Там, где 32 года назад армянские оккупанты при поддержке 366-го российского полка устроили крупнейшее за время карабахского конфликта массовое убийство мирного населения. И это не просто дань памяти погибшим. Это политический месседж. Азербайджан освободил Ходжалы от оккупантов. Одержал в Карабахе блестящую победу. Восстановил свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

Но мы не забудем того, что произошло 26 февраля 1992 года. Не забудем уничтожение целого города. 613 погибших, в том числе 106 женщин и 83 ребенка. Семьи, уничтоженные полностью. И добьемся, чтобы за геноцид в Ходжалы ответили его главные виновники, включая Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. И это не тот случай, когда нужны разговоры в стиле «надо смотреть вперед, а не назад», «не стоит ворошить старые обиды» и «не надо нагнетать вражду». Геноцид в Ходжалы стал возможен именно потому, что мы недостаточно хорошо помнили страшные уроки резни 1918 года. А забытая история имеет опасное свойство повторяться.

И сегодня, когда страница войны уже перевёрнута, какая-то частичка души – всё ещё там, в конце зимы 1992 года. Где леденящие кровь рассказы выживших, съемки Чингиза Мустафаева, запечатлевшие весь ужас трагедии, и подробности, которые не оставляют сомнений: Ходжалинский геноцид не был «спонтанным». Не был случайным. И соучастие в нем 366-го российского полка — тоже. Этот город находился на важной автомобильной дороге, соединяющей Аскеран и Ханкенди. Здесь располагался единственный на тот момент в Карабахе аэропорт, и в ситуации, когда Армения еще не контролировала Лачин, его значение трудно было переоценить. Уже потом, во время украинской войны, станет понятно, какая роль отводилась и отводится контролю над аэропортами в традиционной советской тактике, которую используют и Россия, и Армения, и многие другие.

И, как ни страшно это звучит, свой расчет и свои планы были связаны и с бойней мирного населения. Это действительно была акция устрашения. Ходжалинский геноцид произошел еще до того, как Азербайджан был принят в ООН и признан мировым сообществом в существующих границах, и казалось, что границы можно менять силовым путем. Бойня сначала в Малыбейли, в Гушчулар, а затем и в Ходжалы должна была продемонстрировать всем, на земле, которая приглянулась армянским националистам, шансов выжить у азербайджанцев не будет. Но не только. Как раз в те дни обсуждалось, будут ли новое независимое государство создавать собственную армию или же ограничится созданием «президентской гвардии», а вопросы безопасности полагаться будут на «единые вооруженные силы СНГ», то есть ту же советскую армию, но под другим названием. И бойня в Ходжалы должна была «убедительно показать», что национальные вооруженные структуры защитить граждан не смогут, и Азербайджан следует как можно быстрее пойти на поклон Москве.

А еще Ходжалы — это страшный, кровавый, но, простите за цинизм, по-прежнему актуальный опыт, какую цену приходится платить в нашем неспокойном мире за некомпетентность высшего руководства и излишнее увлечение внутриполитическими дрязгами, особенно если и для оппозиции общенациональные интересы стоят далеко не на первом месте.

Был ли шанс у защитников Ходжалы продержаться? Наверное, да, и наверное, нет. Да – если бы тогдашнее руководство Азербайджана в лице Аяза Муталибова думало о создании армии и об отпоре врагу, а не о двубортных костюмах и широких галстуках. И нет – потому что о выстраивании системного сопротивления армянской агрессии тогдашнее руководство просто не думало. И что могли сделать защитники города против штатной бронетехники российского 366-го полка?

Но Ходжалы – это не только трагедия. Это еще и летопись мужества. Это последний бой Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева и его товарищей по оружию.

Это взорванная диспетчерская вышка аэропорта — армянским оккупантам не удалось начать его эксплуатацию немедленно, а к тому моменту, когда завершилась реконструкция, Азербайджан уже мог не позволить летать без спроса в своем небе.

И сегодня мы уже имеем право сказать: мы отомстили за погибших в Ходжалы. Отомстили, когда, стиснув зубы, строили свою страну и свою армию и не делились суверенитетом. Когда осенью 2020 года проламывали «линию Оганяна» и штурмовали Шушу со скал Дашалты. Когда в Лачине появился азербайджанский ППП. Когда в сентябре 2023 года менее чем за сутки разгромили 15-тысячную армянскую группировку, державшую на штыках хунту в Ханкенди. Когда на ППП в Лачине задерживали соучастников Ходжалинского геноцида. И когда 15 октября 2023 года президент поднял в Ходжалы флаг Азербайджана.

Но это не значит, что соучастники того преступления могут спать спокойно.

Нурани, обозреватель