Навального договорились обменять за день до его убийства

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Соратники Алексея Навального связали его смерть с готовившимся, согласно их заявлению, обменом оппозиционера.

«Его должны были обменять буквально в эти дни. Путину было сделано предложение», — написала в Х пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Ранее немецкое издание Bild писало, что США, Россия и Германия обсуждали обмен Навального перед его смертью, он якобы «должен был вот-вот выйти на свободу».

«В них [переговорах] участвовали Москва, Вашингтон и Берлин. Владимир Путин хотел получить сидящего в тюрьме в Германии российского агента Вадима Красикова. Обсуждалось, что в обмен Путин освободит Навального», — писало издание.

Соратница Навального Мария Певчих сейчас заявила в ролике в YouTube, что обсуждалась договоренность о том, чтобы обменять Навального и двоих граждан США на офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок за убийство в Берлине. Об этом человеке, не называя фамилию, в феврале российский президент Владимир Путин говорил в интервью Такеру Карлсону.

Певчих также утверждает в своем ролике, что Навального якобы могли обменять на офицера спецназа ФСБ Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

«Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит», — утверждает Певчих.