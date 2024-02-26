«Грузинская мечта» отменила наркотесты для госчиновников

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Государственные политические должностные лица больше не будут обязаны проходить тест на наркотики.

Отменяется определенная законом «О борьбе с коррупцией» обязанность, которая связана с прохождением тестов на наркотики президентом Грузии, членами парламента, министрами, их первыми заместителями и заместителями, а также членами высших представительных органов автономных республик Абхазии и Аджарии и членов правительства. Соответственно, отменяется штраф, установленный за уклонение от прохождения теста на наркотики, сообщает «Грузия онлайн».

Это одно из изменений, запланированных в законе «О борьбе с коррупцией», которые подготовили депутаты «Грузинской мечты». Согласно проекту, внесенному в парламент, из закона изымается статья, по которой указанные чиновники обязаны пройти проверку на наркотики в срок, установленный главой Антикоррупционного бюро, и представить соответствующую справку в Антикоррупционное бюро, и этот документ по действующему пока закону общедоступен и публикуется на официальном сайте Антикоррупционного бюро.