Говорят погибшие герои Ходжалы: перед следствием отрылись новые возможности

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Обнаружение массовых захоронений в Ходжалы раскрывает новые возможности перед следствием. Об этом Minval.az заявил бывший руководитель Следственно-оперативной группы по расследованию военных преступлений, бывший член рабочей группы Интерпола Ильхам Мамедов.

Отметим, что Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц заявила, что располагает информацией о еще десятках мест массовых захоронений в городе Ходжалы. И если изначально, согласно материалам уголовного дела, в результате ходжалинской трагедии погибли 613 человек, ранены 487, взяты в плен 1275 и еще 150 человек пропали без вести. То уже сегодня число ходжалинцев, пропавших без вести, превышает 200 человек.

По словам Ильхама Мамедова, после победоносной 44-дневной войны мы имеем доступ к территориям, где ранее армянами был совершен геноцид азербайджанского народа. В ночь на 26 февраля армянские вооруженные силы с участием 366-го мотострелкового полка совершили массовую резню в городе Ходжалы, где на тот момент проживало около 7 тысяч человек. В результате внешнего обследования трупов, заключений судебно-медицинской экспертизы, показаний жителей Ходжалы, которые смогли выйти из окружения, были выявлены факты невообразимых пыток и зверств, совершенных армянами и военнослужащими 366-го мотострелкового полка против азербайджанцев: снятие скальпа, отрезание носа, ушей, половых органов, выкалывание глаз, отрубание голов азербайджанцев на армянских могилах в качестве жертвоприношения, совершение пыток над детьми, женщинами и стариками.

«И все эти результаты были задокументированы, возбуждено уголовное дело, но в силу политических, военных, юридических проблем, таких возможностей, которые открылись сейчас перед Генеральной прокуратурой Азербайджана, тогда не было. Хотя в связи с оккупацией Ходжалы 38 лиц бы объявлены Интерполом в международный розыск. Полностью доказано участие их в ходжалинском геноциде и принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренных статьями 103, предусматривающей ответственность за совершение геноцида, а также за военные преступления против мира и человечности, 107 (депортация или вынужденное переселение населения), 113 (применение пыток), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.17 (совершение других действий, связанных с изнасилованием, рабством на сексуальной основе, принудительной проституцией, принудительной стерилизацией, а также половым насилием) Уголовного кодекса АР. Во-первых, впервые следственные органы были допущены непосредственно к местам массовых захоронений, впервые они осматривали место происшествия, изымая все необходимые для следствия доказательства. А мы видели, как были связаны руки жертв геноцида – это истязания, пытки, казни. Важное значение для следствия имеет месторасположение этих захоронений. Наконец, сегодня следственные органы имеют возможность идентифицировать личность этих людей. Так что обвинение будет расширяться. И скажу вам, что следственные органы Азербайджана на сегодня готовы к такому объемному делопроизводству. Кроме того, в местах заключения у нас находятся лица, которые располагают большими сведениями по событиям в Ходжалы, поскольку участвовали в них, поэтому очень важно использовать их показания и расширить обвинения. Политически наше государство состоялось, юридически наши законы соответствуют международным стандартам. Я думаю, что недалек тот день, когда Азербайджан сможет организовать показательный беспрецедентный суд над людьми, совершившими эти злодеяния», – сказал Ильхам Мамедов.

По его словам, политическое и военное руководство тех времен было настолько бездарным, что оно не могло грамотно организовать оборону, эвакуацию мирного населения Ходжалы, но эти преступления – они должностные. Была разобщенность среди военных, не было своей армии, наше законодательство не отвечало международным стандартам, Азербайджан столкнулся с новыми вызовами, к которым не был готов. Наконец, наш уголовный кодекс не отвечал международным стандартам, понятие «геноцид» отсутствовало. Но с того времени все изменилось. Азербайджан одержал победу, восстановил территориальную целостность, привел законодательную базу в порядок и в полное соответствие с международными нормами.

«Я уверен, что все военные преступники будут привлечены к ответственности и предстанут перед судом», – заключил он.

Рамелла Ибрагимхалилова