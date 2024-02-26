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Аваз Зейналлы приговорен к 9 годам лишения свободы

Аваз Зейналлы приговорен к 9 годам лишения свободы

Завершился судебный процесс по уголовному делу журналистов Аваза Зейналлы и Эльнура Шукурова.

Бакинский суд по тяжким преступлениям заявил, что обвинения подсудимых в получении взятки доказаны, передает Qafqazinfo.

Приговором коллегии судей под председательством Али Мамедова Аваз Зейналлы приговорен к 9 годам лишения свободы, а Эльнур Шукуров – к 4 годам лишения свободы.

Зейналлы и Шукуров будут отбывать наказание в колонии общего режима. На судебном следствии и в своих последних словах обвиняемые не признали своей вины.

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