Аваз Зейналлы приговорен к 9 годам лишения свободы

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Завершился судебный процесс по уголовному делу журналистов Аваза Зейналлы и Эльнура Шукурова.

Бакинский суд по тяжким преступлениям заявил, что обвинения подсудимых в получении взятки доказаны, передает Qafqazinfo.

Приговором коллегии судей под председательством Али Мамедова Аваз Зейналлы приговорен к 9 годам лишения свободы, а Эльнур Шукуров – к 4 годам лишения свободы.

Зейналлы и Шукуров будут отбывать наказание в колонии общего режима. На судебном следствии и в своих последних словах обвиняемые не признали своей вины.