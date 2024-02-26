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В Кремле не поняли заявление Пашиняна про ОДКБ: «Такого режима просто не существует»

В Кремле не поняли заявление Пашиняна про ОДКБ: "Такого режима просто не существует"

Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о «заморозке» членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

У РФ «пока не появилось» понимание позиции Армении, отметил представитель Кремля. «Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует», – указал Песков.

«У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. Конечно же, мы будем это прояснять, – добавил он. – Будем общаться, будем выяснять».

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