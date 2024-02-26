Амруллаев: Школа в Ходжалы откроется уже в этом году

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Ремонтные работы в школе в Ходжалы подходят к концу, учебное заведение планируется открыть в этом году.

Об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил журналистам.

Министр сообщил, что данная школа может стать одной из школ, которые начнут работать в Карабахе уже в следующем учебном году:

«Сколько учеников будет там обучаться, станет известно после окончательного завершения работ. Ожидается, что там будут учиться около 130-150 учеников. Разумеется, в процессе расселения населения данная цифра будет адаптирована к численности местного населения. Также продолжаются строительные работы в школах Кяльбаджара, Зангилана и других освобожденных от оккупации районов».