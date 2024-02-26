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Соратник Пашиняна о визите Зеленского в Ереван: «Нас не интересует, как отреагирует Россия»

Соратник Пашиняна о визите Зеленского в Ереван: "Нас не интересует, как отреагирует Россия"

Соратник премьера Армении Никола Пашиняна, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян прокомментировал возможный визит в Ереван президента Украины Владимира Зеленского.

«Если президент Украины Владимир Зеленский решит приехать в Армению, то мы должны его принять, в чем проблема?» – заявил он в беседе с журналистами, передает news.am.

На вопрос, как Россия отреагирует на этот визит, Мелконян ответил:

«Нас не интересует, как отреагирует или не отреагирует Россия, это ее дело. Нас волнуют лишь интересы нашей страны, мы должны руководствоваться лишь интересами нашей страны».

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