Соратник Пашиняна о визите Зеленского в Ереван: «Нас не интересует, как отреагирует Россия»

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Соратник премьера Армении Никола Пашиняна, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян прокомментировал возможный визит в Ереван президента Украины Владимира Зеленского.

«Если президент Украины Владимир Зеленский решит приехать в Армению, то мы должны его принять, в чем проблема?» – заявил он в беседе с журналистами, передает news.am.

На вопрос, как Россия отреагирует на этот визит, Мелконян ответил:

«Нас не интересует, как отреагирует или не отреагирует Россия, это ее дело. Нас волнуют лишь интересы нашей страны, мы должны руководствоваться лишь интересами нашей страны».