Соратник Пашиняна о визите Зеленского в Ереван: «Нас не интересует, как отреагирует Россия»

Соратник премьера Армении Никола Пашиняна, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян прокомментировал возможный визит в Ереван президента Украины Владимира Зеленского.
«Если президент Украины Владимир Зеленский решит приехать в Армению, то мы должны его принять, в чем проблема?» – заявил он в беседе с журналистами, передает news.am.
На вопрос, как Россия отреагирует на этот визит, Мелконян ответил:
«Нас не интересует, как отреагирует или не отреагирует Россия, это ее дело. Нас волнуют лишь интересы нашей страны, мы должны руководствоваться лишь интересами нашей страны».