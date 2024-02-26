Посол ЕС в Азербайджане соболезнует азербайджанскому народу

Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Об этом сообщается на странице представительства ЕС в Азербайджане в социальной сети Facebook.
«Сегодня мы вспоминаем и чтим память женщин, мужчин, детей, стариков, которые стали жертвами страшной трагедии в Ходжалы. Выражаю глубокие соболезнования тем, кто потерял свои семьи, близких, дома в Ходжалы. Мы все всегда должны работать сообща во имя примирения и прочного мира, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись», – отметил Петер Михалко.