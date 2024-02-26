В Исполнительной власти Низаминского района состоялась встреча с ходжалинцами

57 Просмотров

В связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии в Исполнительной власти Низаминского района состоялась встреча с жителями Ходжалы, проживающими в районе.

На встрече минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, а также жертв Ходжалинской трагедии. Глава Исполнительной власти района Джошгун Джабраилов сообщил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года произошла одна из самых страшных трагедий в истории Азербайджана – Ходжалинский геноцид. Вооруженные силы Армении грубо нарушили нормы международного права, при помощи 366-й бригады Советской армии, дислоцированной в Ханкенди напали на город Ходжалы и с беспрецедентной жестокостью расправились с мирным населением. Страшная Ходжалинская трагедия, с которой столкнулся азербайджанский народ в XX веке, была впервые оценена государством лишь в 1993 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева: 26 февраля было объявлено “Днем Ходжалинского геноцида”.

А распоряжением Гейдара Алиева от 25 февраля 1997 года “Об объявлении минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида” ежегодно 26 февраля в 17:00 минутой молчания отдается дань памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Было отмечено, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева была проведена целенаправленная работа по популяризации Ходжалинского геноцида в мире, и мероприятия в связи с этим последовательно продолжаются и сегодня. Международная просветительская кампания “Справедливость во имя Ходжалы”, проводимая с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, играет исключительную роль в разоблачении преступных деяний армян. В результате успешной внешней политики, проводимой Азербайджаном, ряд государств мира уже признал резню, совершенную армянами, геноцидом и принял соответствующие парламентские резолюции.

На встрече было особо подчеркнуто, что благодаря героизму победоносной Азербайджанской армии кровь шехидов отомщена. Было отмечено, что в Отечественной войне 2020 года Азербайджанская армия под руководством Ильхама Алиева освободила из-под оккупации наши земли, и отомстила жертвам Ходжалинской трагедии. Город Ходжалы был очищен от сепаратистов в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахе 19-20 сентября 2023 года. 15 октября 2023 года в городе Ходжалы Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики.