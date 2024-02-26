Каневский сравнил Ходжалинский геноцид с войной в Украине

158 Просмотров

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Публикацией об этом украинский дипломат поделился на своей странице в Facebook.

«В этот день невыразимая боль и печаль переполняют наши сердца. Ходжалинская трагедия вписана как одна из самых трагических страниц истории человечества. Кто-то мог представить, что подобные события могли повториться в XXI веке в центре Европы? То, что Россия совершает сегодня против Украины, еще раз доказывает, что безнаказанность порождает новые преступления!», – написал дипломат.