Байрамов: Некоторые круги были обеспокоены спокойсвием на азербайджано-армянской границе

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Хотя за последние 5 месяцев никаких договоренностей достигнуто не было, на границе с Арменией царили мир и спокойствие.

Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает АПА.

«Этот отрезок времени продолжительностью почти 5 месяцев был самым спокойным периодом на условной границе между Азербайджаном и Арменией. Если мы рассмотрим этот период, то увидим, что некоторые круги были обеспокоены этим и делают все возможное, чтобы изменить ситуацию и создать напряженность», – сказал министр.