Байден: Было понятно, что Си Цзиньпин возглавит Россию (видео)

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Президент США Джо Байден перепутал китайского лидера Си Цзиньпина с его российским коллегой Владимиром Путиным. Видеозапись выступления американского лидера опубликовало издание GB News.

«И когда я был вице-президентом, а президентом был… Мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», — сказал Байден в ходе выступления.

Он добавил, что прошел с Си Цзиньпином больше 27 тысяч километров по всей территории США, а также по территории Китая.