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Эль Мюрид: Бои России и Украины полностью отвечают изречению Сунь-Цзы

Эль Мюрид: Бои России и Украины полностью отвечают изречению Сунь-Цзы

Политический обозреватель Эль Мюрид в своем ТГ-канале дал характеристику боевым действиям на украинском театре военных действий.

«Всё это пока больше похоже на конвульсии. Причем с обеих сторон. Смысл любого наступления (в любую сторону) – не занять ту или иную территорию, а нанести разгромное поражение армии противника. Настолько разгромное, что он будет вынужден решать – просить мира или проводить экстремальные мероприятия по восстановлению своей боеспособности. Военный конфликт как бесконечный и безнадежный процесс не оперирует понятиями поражения противника, так как для его нанесения попросту нет ни сил, ни возможностей. Что мы и наблюдаем сейчас с обеих сторон», – отметил он.

«Поэтому разговоры про то, что Украина предпримет (возможно) в 2025 году наступление – это разговоры в пользу бедных. Ну хорошо, предпримет. Может, даже добьется какого-то более значительного, чем в прошлом году, результата. И что – это приведет к вынужденным переговорам о мире?

Ровно тот же вопрос можно задать и в «эту сторону». Допустим, ценой Бахмута и Авдеевки будет взята, к примеру, Дружковка. А за тройную цену будет взят Краматорск. И что потом? Брать Славянск?» – вопрошает эксперт.

«Боевые действия с обеих сторон полностью отвечают изречению Сунь-Цзы: «Самое худшее – осаждать крепости». Территориальные захваты и продвижение от одного села к другому в любую сторону – это «осаждать крепости». Поэтому пока нет никаких причин предполагать, что рисунок конфликта как-то изменится. Во всяком случае объективных причин.

Это не исключает каких-то абсолютно непредвиденных неожиданностей. Марша «справедливости» на Киев, к примеру. По аналогии с таким же маршем Пригожина в июне 2023. Или каких-то совершенно непрогнозируемых событий в Киеве или Москве. Это, конечно, может кардинально изменить ситуацию. Но в рамках текущего рисунка – вряд ли», – выражает уверенность политический обозреватель.

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