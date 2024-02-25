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Турецкие альпинисты приурочили восхождение к годовщине трагедии в Ходжалы (фото)

Турецкие альпинисты приурочили восхождение к годовщине трагедии в Ходжалы (фото)

В связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии турецкие альпинисты совершили восхождение на гору Хачадаг.

В восхождении приняли участие 50 альпинистов из различных регионов братской страны и 10 представителей Азербайджана – любителей экстремальных видов спорта, уточняет «Азертадж».

По итогам восхождения, организованного Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, Департаментом туризма и Федерацией воздушного и экстремального видов спорта Нахчывана, участникам были вручены благодарственные грамоты.

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