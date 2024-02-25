Ракету, сбившую российский А-50, могли запустить F-16, Eurofighter Typhoon, Gripen или F-22 Raptor

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Проживающий в Израиле блогер Дмитрий Чернышев прокомментировал в соцсети «Фейсбук» уничтожение российского А-50 над Азовским морем.

«По некоторым сведениям, российский самолет А-50 сбит ракетой AIM-120D, запущенной из самолета неизвестного типа из акватории Черного моря с расстояния 177 км. Известны типы самолетов с возможностью запуска ракет этого типа: F-4, F-15 и F-16, CF-188, Eurofighter Typhoon, F/A-18 Hornet, AV-8 Harrier II, JAS 39 Gripen, F-22 Raptor.

С большой долей вероятности прибыла кавалерия», – считает он.