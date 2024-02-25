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Завтра ряд автобусов в Баку будут курсировать по альтернативным маршрутам

Завтра ряд автобусов в Баку будут курсировать по альтернативным маршрутам

В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида движение регулярных маршрутов будет организовано по альтернативным улицам.

Согласно информации Азербайджанского Агентства наземного транспорта, в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида 26 февраля на улицах Мехди Мехдизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджева, пересекающих, соединяющихся и параллельных Ходжалинскому проспекту, в соответствии с ограничениями на движение автотранспорта, движение регулярных маршрутов 1, 2, 4, 10, 21, 30, 32, 46, 49, 175, E1 и M3 будет организовано по альтернативным улицам.

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