США, Израиль, Египет и Катар согласовали основу сделки с заложниками

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Представители Израиля, США, Египта и Катара встретились в Париже и достигли понимания о базовых условиях сделки по освобождению заложников и временному прекращению огня.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN выразил надежду, что в скором времени стороны смогут прийти к твердому и окончательному соглашению по этому вопросу.

Ранее стало известно, что представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа. СМИ также сообщали о прогрессе на переговорах между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников, где ХАМАС должен отпустить примерно 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня.