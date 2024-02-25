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Зеленский сообщил о «долгой беседе» с Путиным

Зеленский сообщил о "долгой беседе" с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшней пресс-конференции сделал следующие заявления:

  • Мы не хотим, чтобы нам навязывали форматы и формулы мира, инициатива может идти только от Украины;
  • У Путина есть планы до 2030 года. Он видит себя до 2030 года. Мы хотим закончить с ним раньше;
  • У меня была долгая беседа с Путиным в разной тональности, я говорил ему о том, что Минские договорённости не работают.
  • Россия ничего не могла сделать, выйдя из зерновой сделки: зерно уже пошло;
  • Если партнеры Украины не могут дать ПВО, пусть отменят визы россиянам;
  • У украинцев нет альтернативы, кроме как выбрать себе безопасность, пока мы не в НАТО, Альянс не может нас защищать;
  • Соотношение сил сейчас составляет сейчас один к семи в пользу россиян, нам нужно дойти до соотношения хотя бы один к полутора. Стратегически важно не потерять людей.
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