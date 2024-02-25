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Буданов не советует гражданским пользоваться Крымским мостом

Буданов не советует гражданским пользоваться Крымским мостом

Гражданским не стоит пользоваться Крымским мостом. Врага ждут новые сюрпризы.

Об этом говорится в обращении руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Как отметил Буданов, успехам украинских воинов в Крыму Украина обязана жителям полуострова, чье сопротивление врагу не утихало все последние десять лет войны с Россией.

Руководитель ГУР объяснил, что для успешной обороны и контрнаступления Украина должна контролировать акваторию Черного моря и Крым.

Все поставленные перед ВСУ задачи были выполнены. Россия потеряла четверть кораблей и была вынуждена вывести флот на побережье Кавказа. Также враг передислоцировал авиацию, поскольку крымские аэродромы и военные объекты постоянно находятся под огневым воздействием ВСУ.

«Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам», – добавил Буданов.

В том же числе Украина выполнила еще одно обещание – в 2023 году наши спецназовцы побывали в Крыму.

«Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться Крымским мостом», – заявил глава украинской разведки.

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