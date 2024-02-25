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Буданов отрицает наличие у России иранских дальнобойных ракет

Буданов отрицает наличие у России иранских дальнобойных ракет

Россия не получила от Ирана дальнобойные ракеты. В частности информация о масштабном применении северокорейских ракет также не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова на форуме «Украина. Год 2024».

«Их нет (иранских дальнобойных ракет) Это все не соответствует действительности. Северокорейских несколько было использовано, но сказать насчет масштабного применения – точно не соответствует действительности», – рассказал руководитель ГУР.

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