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Папа Римский настаивает на мирном решении конфликта в Украине

Папа Римский настаивает на мирном решении конфликта в Украине

Папа Римский Франциск призвал к дипломатическому урегулированию на Украине через возвращение к гуманности.

«Вчера, 24 февраля мы вспоминали с болью вторую годовщину начала широкомасштабной войны на Украине, сколько жертв, разрушений, слез она принесла, и этот период слишком затянулся, и не видно ему конца. Эта война разоряет не только часть Европы, но и провоцирует глобальную волну страха и ненависти. <…> Вновь призываю к тому, чтобы обрести гуманность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поиске справедливого надежного мира», – сказал Папа в ходе традиционного воскресного обращения к верующим. 87-летний Франциск как всегда появился в окне Апостольского дворца и прочел проповедь несмотря на то, что накануне отменил аудиенции из-за легкого недомогания.

Папа Римский напомнил о страданиях Палестине и Израиле, а также указал в связи с природными катаклизмами в Монголии на проблему климатических изменений, которые представляют социальную проблему.

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