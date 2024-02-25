Джафаров отметил безупречную организацию избирательной кампании в Беларуси

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Избирательная кампания в Беларуси организована безупречно.

Об этом заявил полномочный представитель парламента Азербайджана, заместитель генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи СНГ Айдын Джафаров.

«Мы представляем в основном депутатскую группу и секретариат МПА СНГ в составе 44 человек. Она входит в миссию наблюдателей СНГ, – сказал А.Джафаров, которого цитирует БЕЛТА. – Проведен мониторинг около 10 участков. Все участки открылись вовремя, все члены избирательных комиссий были на местах. Это было приятное открытие – участки начинали свою работу с гимна Беларуси».

По его словам, особенность выборов в Беларуси заключается в проведении досрочного голосования. «Это удобно для граждан – заранее проводить голосование. Вчера и позавчера было активное участие в выборном процессе. На наш взгляд, ЦИК организовал выборы очень четко. С точки зрения организации все безупречно. На всех посещаемых избирательных участках я должен отметить порядок, чистоту», – подчеркнул он.

Представитель МПА СНГ добавил, что ассамблея осуществляет долгосрочный мониторинг. «Эксперты отметили, что мониторинг показал соответствие законодательства Беларуси международным стандартам», – заключил он.