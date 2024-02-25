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Лукашенко: А Азербайджан что, чужой?

Лукашенко: А Азербайджан что, чужой?

Надо понимать: Азербайджан для нас, для всех членов ОДКБ, не чужая страна.

Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения со СМИ на участке для голосования по проведению выборов депутатов в БГУФК.

Предыдущие власти Армении долгое время не хотели решать проблемные вопросы с Азербайджаном мирным путем, хотя азербайджанские власти прикладывали для этого немало усилий. И глава государства не единожды призывал к решению конфликта, что вызывало нервную реакцию у армянской стороны. При этом, уверен белорусский лидер, нынешнее решение конфликта стало самым приемлемым для всех.

«Армения что, хотела, чтобы мы втянулись в войну Армении с Азербайджаном? До сих пор бы шла эта война и погибли бы тысячи. Я считаю, что Азербайджан и Армения, к сожалению, через войну в итоге пришли к правильному решению вопроса. Какая наша позиция должна была быть? Армяне – наши близкие, родные люди. А Азербайджан что, чужой?», – отметил Лукашенко.

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