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Лукашенко исключил объединение Беларуси с Россией

Лукашенко исключил объединение Беларуси с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о преданности России и готовности вместе противостоять любым внешним угрозам, при этом отметил, что в Беларуси не поддержат объединение с РФ.

Ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух государств, сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента.

«Такой шаг лишь сделает хуже», – цитирует слова Лукашенко госагентство БелТА.

Он считает, что Беларусь и Россия могут быть сильнее в качестве независимых государств.

«Два суверенных, независимых государства. Мы умные люди, чтобы создать такое объединение, чтобы мы были сильнее», – сказал Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко при этом отметил: «Мы всегда будем едины с Россией». «В такой ситуации мы противостоять можем любому противнику», – заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Беларуси также сказал, что нынешний мир понимает только силу.

«Если мы, простите меня, сопли распустим, и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу, – вы увидели, какая у них «демократия»…», – отметил он.

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