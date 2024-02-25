Куртулмуш: Будем активизировать трехсторонний механизм Турция-Азербайджан-Грузия

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«Нашим приоритетом является запуск механизма Турция-Азербайджан-Грузия, и тогда к этой деятельности смогут подключиться Армения, Россия и Иран».

Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, возвращаясь из Азербайджана, где он участвовал в 14-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), сообщает «Репорт».

«Прежде всего, трехсторонний механизм Турция-Азербайджан-Грузия… Мы будем его активизировать дальше. На прошлой неделе глава МИД Грузии находился в Анкаре. Это еще больше укрепит трехсторонний механизм на уровне как министров иностранных дел, так и спикеров парламента, а затем создать шестисторонний механизм с участием Армении, России и Ирана», – сказал председатель парламента.