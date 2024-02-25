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Умеров: Половина поставок оружия не приходит в Украину вовремя

Умеров: Половина поставок оружия не приходит в Украину вовремя

Половина поставок оружия не приходит в Украину вовремя. Это усложняет работу на фронте.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время форума «Украина. Год 2024».

«Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя. Если мы смотрим на противника, то их экономика примерно 2 трлн, и они используют до 15% на войну, что составляет более 150 млрд долларов», – сказал он.

Министр подчеркнул, что в случае задержек Украина теряет людей и территории.

«Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременную поставку, потому что без превосходства в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе», – добавил Умеров.

Он подчеркнул, что Украина делает все возможное и невозможное, но работа усложняется без своевременных поставок оружия.

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